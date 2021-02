La squadra è con Gattuso: spunta la frase 'social' di tutto il gruppo

Il Napoli, contro la Juve, ha giocato per Gattuso. Lo spogliatoio è dalla parte dell'allenatore del Napoli e la conferma ulteriore è arrivata sui social coi calciatori che in molti post hanno scritto 'Uniti siamo più forti' a conferma del fatto che, scrive Repubblica, sono tutti con l'allenatore calabrese. Non c'erano dubbi: già in campo hanno affrontato la Juve a testa alta vincendo una partita importantissima.