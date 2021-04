La Stampa - Dazn per il blackout accusa un'azienda di proprietà Sky

"Dazn accusa la proprietà di Sky", scrive oggi La Stampa sul blackout che ieri ha colpito DAZN. Non le solite scuse di Dazn, che questa volta gioca in contropiede: ieri Inter-Cagliari e Verona-Lazio non sono state visibili da moltissimi abbonati. Ed il pensiero è andato subito al triennio di diritti Tv che l'emittente si è aggiudicata nelle scorse settimane. Tutti gli schermi bloccati di ieri erano l'ideale per dare ragione a chi nutriva perplessità sull'opportunità di affidare il nostro campionato ai meccanismi dello streaming.

E così la reazione di Dazn non si limita alla promessa di indenizzi, ma contiene un'accusa ben precisa: il partner esterno responsabile del disservizio si chiama Comcast Technology Solutions, un'azienda del gruppo americano che da tre anni controlla Sky, Ora è partita la battaglia, con Dazn che chiede risarcimenti. Per gli inglesi il partner ideale è Tim, quindi può fare a meno del supporto di Comcast. La guerra dei diritti Tv si intreccia con quella per la banda larga in Italia, così dietro due partite di Serie A si nascondono enormi interessi.