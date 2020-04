La Stampa - L'idea di calendario: Serie A dal 31 maggio al 12 luglio con partite quasi tutti i giorni

Focus sulla possibile ripresa del campionato da parte del quotidiano La Stampa che costruisce anche l'ipotetico calendario da rispettare. I primi sei turni di campionato si giocherebbero sabato-domenica e martedì-mercoledì con 3 orari: 15, 18 e le 21. Gli ultimi sei, in piena estate e con temperature in aumenti, solo alle 18 e alle 21 sfruttando anche il venerdì e giovedì come giorni. La possibile data della ripresa è il 31 maggio così da concludere il campionato il 12 luglio. Poi spazio alle coppe europee.