La Stampa: "Torino, con il Napoli doppio obiettivo: battere una big e inseguire i 50 punti"

Per il Torino è arrivato il momento di battere una big. Come riportato da La Stampa, la squadra di Juric, nel girone di ritorno, ha sfiorato la vittoria nel derby contro la Juventus e poi nelle sfide contro Inter, Milan, Lazio e Atalanta, senza mai riuscirci. Ora il tecnico croato ha tre occasioni, a cominciare da domani contro il Napoli, per migliorare il record di punti della sua carriera, superando quota 49.