La statistica clamorosa che 'condanna' il lavoro di Sarri alla Lazio

Ventinove gol subiti in quindici partite, è questo il dato allarmante della Lazio di Sarri. Una statistica che amplifica le difficoltà. Lo stesso Sarri, nella stagione dei 91 punti, aveva subito, col suo Napoli, gli stessi gol, ma in tutto il campionato. Anche in quella circostanza c'era Reina in porta. Ciò significa che le difficoltà alla Lazio sono enormi e Sarri è distante dai suoi standard.