La svolta tattica di Mertens e gli esterni ritrovati: la ricetta di Spalletti

Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera all'indomani della vittoria di Bergamo

La corsa scudetto continua, con la svolta tattica di Mertens e la precisione degli esterni. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera all'indomani della vittoria di Bergamo: "Insigne e Politano in gol nel primo tempo e Elmas e Lozano, asse perfetto nella ripresa per il gol del macedone che ha chiuso definitivamente i conti. Eppure l’atteggiamento iniziale non è stato dei migliori: Napoli chiuso e schiacciato nella propria area, chiamato al duello corpo a corpo per evitare pericoli e costretto dunque a cambiare pelle: il contropiede come arma letale al posto del palleggio e anche della tecnica.

L’Atalanta prende coraggio mentre il Napoli si adagia: il 2-1 di De Roon dà la sensazione che i partenopei in debito di ossigeno e di energie possano crollare. E qui entra in gioco Spalletti che aveva già inserito Elmas per Politano e richiama poi Insigne per Lozano e Zielinski per Fabian Ruiz. Il contropiede premia evidentemente la squadra che ci ha creduto di più, proprio perché ha saputo attendere, soffrire, snaturarsi e alla fine colpire: Lozano lancia Elmas ed è 3-1.