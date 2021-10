La teoria de La Verità: "Il segreto del Napoli capolista è lo sciopero dei suoi tifosi"

"Il segreto del Napoli in testa alla classifica di Serie A? Lo sciopero dei suoi tifosi". E' questo il titolo che La Verità dedica al Napoli, sbattendolo in prima pagina con una teoria quantomeno discutibile: "Il Napoli capolista ha un particolare 'segreto': da inizio stagione i tifosi delle curve disertano lo stadio in protesta con caro biglietti e restrizioni. C'è chi dice che la squadra, libera da un affetto che può essere opprimente, così renda meglio".