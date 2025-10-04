La vera sfida di Conte verso il match-trappola contro il Genoa
L'obiettivo è uno solo: il Napoli vuole rimanere in testa alla classifica alla (seconda) sosta del campionato. Il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona ha restituito entusiasmo e un’iniezione di fiducia dopo il ko di San Siro, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica ma adesso bisogna dimostrare di essere all’altezza nel doppio impegno che è poi la vera sfida di Antonio Conte al suo secondo anno sulla panchina azzurra.
Fare bene in campionato e in Champions League, le grandi ci riescono e - si legge - è questo lo status cui ambisce il Napoli in una stagione ricca di impegni. Le aspettative sono alte e il match col Genoa di domani pomeriggio va affrontato nel migliore dei modi, senza fidarsi della classifica e del momento del Grifone che non ha ancora vinto: i contorni di una possibile trappola calcistica ci sono tutti. Conte lo sa bene e da ieri ha resettato immediatamente.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro