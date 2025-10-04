La vera sfida di Conte verso il match-trappola contro il Genoa

L'obiettivo è uno solo: il Napoli vuole rimanere in testa alla classifica alla (seconda) sosta del campionato. Il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona ha restituito entusiasmo e un’iniezione di fiducia dopo il ko di San Siro, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica ma adesso bisogna dimostrare di essere all’altezza nel doppio impegno che è poi la vera sfida di Antonio Conte al suo secondo anno sulla panchina azzurra.

Fare bene in campionato e in Champions League, le grandi ci riescono e - si legge - è questo lo status cui ambisce il Napoli in una stagione ricca di impegni. Le aspettative sono alte e il match col Genoa di domani pomeriggio va affrontato nel migliore dei modi, senza fidarsi della classifica e del momento del Grifone che non ha ancora vinto: i contorni di una possibile trappola calcistica ci sono tutti. Conte lo sa bene e da ieri ha resettato immediatamente.