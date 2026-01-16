Lang-Lucca bocciati: averli in rosa è un lusso che il Napoli non può permettersi

"Lang e Lucca sono stati bocciati e averli ancora in organico è un lusso che il Napoli non può più permettersi, con l’emergenza che ha ridotto le alternative per Conte". Lo scrive Repubblica oggi in edicola con un focus relativo alle mosse del club azzurro passate e future.

"Ma il mercato di riparazione è iniziato da due settimane e la società è in ritardo. A gennaio un anno fa c’era stata la clamorosa cessione di Kvaratskhelia a indebolire la squadra, che era però riuscita lo stesso a resistere e a vincere lo scudetto. Stavolta invece De Laurentiis è frenato dagli indici di liquidità (può operare solo a costo zero, vendendo prima di fare acquisti) e per ora di rinforzi non ne sono arrivati. «Non so se riusciremo a migliorarci», ha ammesso nei giorni scorsi il ds Giovanni Manna, che deve mediare tra esigenze economiche e tecniche".