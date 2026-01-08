Lang, neppure un 6 in pagella: "Non trova il guizzo, spreca chance"

Non si è acceso Noa Lang contro l'Hellas. Si è visto poche volte anche se è stato lui a fornire l'assist da corner per il gol di McTominay.

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport

"Mezzo voto in più per l'angolo da cui nasce il gol di McT. Se vuole togliere il posto a Neres deve cambiare ritmo e giocate".

Voto 5,5 per il Corriere dello Sport

"Mezzo voto in più per l’angolo, procurato e calciato, che porta all’1-2 di McTominay".

Voto 4,5 per Tuttonapoli

"Cerca la giocata dopo lo svantaggio, ma non trova il guizzo. Per lui era un’occasione importante, ma non la sfrutta. Evanescente".