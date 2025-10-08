Lang, tifosi del Psv ne invocano il ritorno! Ma Noa vuole imporsi col Napoli

"Un talentuoso come lui, idolo del popolo del Psv, protagonista di grandi notti di coppa contro Psg e Juve nell’edizione precedente e per giunta anche cantante rap di successo in Olanda con il nick Noano, ha ovviamente un’incredibile voglia di riscatto". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive del momento attraversato da Noa Lang.

"Di calcio, di minuti, di spazio. E da oggi, va da sé, ricomincerà a lavorare duro in allenamento in vista della trasferta a Torino con il Toro, dopo la sosta. Non è un momento facile, è quasi superfluo sottolinearlo, ma la stagione è lunga e le partite all’orizzonte un bel po’. Tra meno di due settimane, tra l’altro, si presenterà proprio da avversario a Eindhoven per sfidare il Psv: da un paio di giorni, sui forum, i tifosi invocano un suo ritorno a gennaio, ma a Napoli c’è ancora tanto da fare. E lui, c’è da scommettere, farà di tutto per confermare la sua fama e le doti per cui è stato scelto".