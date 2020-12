Lautaro bestia nera del Napoli: solo una volta non ha segnato agli azzurri

"Vedi il Napoli e poi segni", così Tuttosport apre la disamina su Lautaro Martinez, che vede la squadra di Gattuso come il drappo di un torero nell'arena. Finora il Toro Martinez ha sempre incornato la squadra campana, graziata in una sola partita di campionato. Rimasto a guardare dalla panchina la gara contro il Napoli, come accaduto con il Bologna, per l'argentino, che finora ha segnato 3 reti nei quattro precedenti di campionato.