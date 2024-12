Lazio e Napoli senza tifosi in trasferta: la decisione per le due gare

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Torino e il primo posto blindato, alle porte, per il Napoli di Conte, c’è il doppio confronto ravvicinato contro la Lazio che non vedrà la presenza del tifo organizzato in entrambe le gare.

I tifosi napoletani residenti in Campania non potranno recarsi all’Olimpico, quelli biancocelesti che vivono nella Regione Lazio non avranno domenica l’opportunità di supportare la propria squadra del cuore nel settore ospiti del Maradona. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.