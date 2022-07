Lazio, Lotito 'boccia' Mertens: infrangerebbe politica di ringiovanimento rosa

"L’unica eccezione potrebbe essere Vecino, 31 anni, in ballo come soluzione a centrocampo”.

Niente Lazio per Dries Mertens. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Mertens è stato un pupillo di Sarri, ha 35 anni, chiede due anni di contratto a 2,5 milioni. Al di là dei costi, la rivoluzione sarriana è stata incentrata sul ringiovanimento della rosa. L’unica eccezione potrebbe essere Vecino, 31 anni, in ballo come soluzione a centrocampo”.