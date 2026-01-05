Lazio-Napoli, la moviola della Gazzetta: "Dubbi solo sul 2-0, espulsioni giuste"

Partita non facile, tre cartellini rossi, tante interruzioni e rissa finale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella sua moviola, approva la direzione arbitrale di Massa, affidandogli un 6 in pagella: "Massa gestisce con buona personalità, lascia correre quando possibile, resta però il dubbio sulla punizione da cui nasce il 2- 0 del Napoli: la mano di Noslin nella trequarti non è fallo, tutt’al più il laziale subisce una spinta.

Si doveva proseguire, non chiamare la punizione. Il protocollo non consente al Var di rivedere l’azione. Giusti invece i due “gialli” a Noslin (il secondo, per fallo da dietro su Buongiorno, è da ammonizione) e sacrosanti i rossi diretti a Mazzocchi e Marusic che arrivano alle mani. Regolare il gol di Rrahmani al check Var: il difensore del Napoli non è in fuorigioco".