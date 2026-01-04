Lazio-Napoli, probabili formazioni CdS: ancora out Buongiorno, c'è Spinazzola
Antonio Conte ha sciolto le ultime riserve in vista di Lazio-Napoli, in programma alle 12.30 all’Olimpico. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico azzurro confermerà il collaudato 3-4-2-1. Nessun problema per Leonardo Spinazzola, regolarmente titolare a sinistra dopo l’affaticamento di Cremona.
Fa rumore invece la quarta esclusione consecutiva di Alessandro Buongiorno: al suo posto sarà ancora Juan Jesus, accanto a Di Lorenzo e Rrahmani. A centrocampo spazio alla coppia Lobotka-McTominay, con Politano a destra. Sulla trequarti agiranno Neres ed Elmas alle spalle di Hojlund, mentre Lang partirà dalla panchina. Una scelta di continuità, nel segno dell’equilibrio.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro