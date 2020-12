Lazio-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: ancora due dubbi per Gattuso

Napoli in emergenza, Lazio con pochi indisponibili. Situazioni opposte per Simone Inzaghi e Rino Gattuso che dovranno scegliere la formazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ringhio ha ancora due dubbi. Uno è legato al portiere, ma Ospina è in netto vantaggio su Meret. L'altro riguarda Fabian e Demme, di nuovo in ballottaggio, stavolta con lo spagnolo favorito per affiancare Bakayoko. Davanti scelte obbligate con Petagna centravanti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano, Petagna