Lazio, Roma e Salernitana: pm indagano da settembre su nuovo filone plusvalenze

Indagine avviata tra settembre e ottobre 2022. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive delle perquisizioni avvenute in casa di Lazio, Roma e Salernitana sulla questione plusvalenze.

“Mentre il mondo del calcio si interrogava sul destino della Juventus in relazione alle sue operazioni sospette, c’è chi lavorava sotto traccia per indagare sui conti di Lazio, Roma e Salernitana. Il nuovo filone plusvalenze che si sviluppa tra la Capitale e Salerno partirebbe quindi da lontano: tra settembre e ottobre 2022, per la precisione”.