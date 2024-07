Lazio, suggestione James Rodriguez: il nodo è Hysaj

vedi letture

l colombiano ha risolto il suo contratto con il San Paolo, è ora svincolato e vuole tornare in Europa

La lista dei 25 sta frenando il prossimo colpo della Lazio perché, come svelato da Il Messaggero, il club biancoceleste in questo momento non può tesserare nuovi Over, deve far posto a un'eventuale nuova entrata con una cessione. La Lazio ha nel mirino Armand Laurienté del Sassuolo ma serve una cessione per poter far arrivare un nuovo calciatore e Hysaj sembra essere uno dei maggiori indiziati.

Alla Lazio è stato proposto anche James Rodriguez, ex Real Madrid e Bayern Monaco, reduce da una grande Copa America con la Colombia. Il colombiano ha risolto il suo contratto con il San Paolo, è ora svincolato e vuole tornare in Europa: è stato offerto anche al Betis e al Porto.