Lazio, tegola per Inzaghi: 3 titolari saltano il Napoli e tornano nel 2021

Allarme rosso in casa Lazio e sembra essere ormai la regola per mister Inzaghi che anche in questo finale è costretto a fare i conti con gli infortuni. Ieri nella trasferta di Benevento ha dovuto fare a meno di Acerbi, Leiva e Fares e se per il primo c'è una piccola speranza di recupero per gli altri due il 2020 sembra essere finito a Verona per Leiva e ancora prima per Fares. Lo riporta Radiosei. Assenze pesanti già a partire dalla prossima col Napoli.