Lazio, tutto fatto per il rinnovo di Inzaghi: ADL ci pensò dopo Sarri

La proposta per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi è pronta. Contratto triennale da 2,5 milioni con aumento condizionato ai risultati: lo stipendio sale a 2,7 se la Lazio entra tra le prime sei, arriva sino a 2,9 in caso di piazzamento Champions, resta fermo dal settimo posto in giù. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport adesso la palla passa al tecnico: Inzaghi partiva da una richiesta superiore, ma adesso sembra orientato ad accettare perché un contratto così pesante, ai tempi del Covid, è difficile da rifiutare. L'allenatore, tra l'altro, piaceva a De Laurentiis quando andò via Sarri.