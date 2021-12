Le aperture inglesi - Caos Tottenham e Leicester fuori dall'Europa League

Di seguito le aperture inglesi di oggi, venerdì 10 dicembre, in Inghilterra, con particolare riferimento al ko del Leicester che costa l'eliminazione dall'Europa League.

Mirror Sport

"Che caos per il Tottenham"

Dopo il rinvio della sfida al Rennes di Conference League è arrivato anche il posticipo del match di Premier contro il Brighton, che si sarebbe dovuto giocare domenica. I troppi casi nella squadra di Antonio Conte hanno fatto propendere per questa decisione, ma ora è caos sulle date in cui recuperare le sfide, con i calendari già pieni di impegni.

Daily Express

"Tottenham, chiuso anche il centro di allenamento"

Troppi casi nella squadra londinese, anche il centro di allenamento è stato chiuso per evitare nuovi contagi. Ed ora è un vero incubo per il club di Antonio Conte.

The Guardian

"Il Leicester vola fuori dall'Europa"

Sconfitta in casa del Napoli e Leicester eliminato dall'Europa League. Ai sedicesimi avanzano i partenopei, con il primo posto che va allo Spartak Mosca.