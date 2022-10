Le pagelle di Kvaratskhelia: "Non la sua miglior partita, eppure rigore procurato e assist"

Come sempre gli capita in questo inizio di campionato, Khvicha Kvaratskhelia riesce a incidere sulle gare del Napoli

Come sempre gli capita in questo inizio di campionato, Khvicha Kvaratskhelia riesce a incidere sulle gare del Napoli. I voti vanno dal 6,5 al 7, ma è anche vero che prima si prende il rigore - spostandosi sulla destra del fronte d'attacco - poi nel recupero, invece che cercare la gloria personale, concede il più classico dei cioccolatini a Lozano per il 3-1. Non la sua miglior partita, ma tanto basta.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5