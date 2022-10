Le pagelle di Kvaratskhelia: “Segna, soffre ed è sempre nel vivo del gioco. Gara da eroe”

Primo gol in Champions League per Khvicha Kvaratskhelia nel 6-1 del Napoli ad Amsterdam contro l'Ajax

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo gol in Champions League per Khvicha Kvaratskhelia nel 6-1 del Napoli ad Amsterdam contro l'Ajax ed ennesima prova convincente della sua stagione. La Gazzetta dello Sport lo esalta con un 7,5: "Fallisce due buone occasioni, poi trova la rete con uno splendido triangolo. Bene anche in fase difensiva". Stesso voto per Tuttosport: "Sempre nel vivo del gioco, prende tante botte e alla fine segna", mentre è più alto il giudizio del Corriere dello Sport, che gli assegna un 8: "Punta, ci prova, invita il capitano alle nozze del gol e viene tartassato di falli. Soffre, s'incavola e segna su un solo piede. E poi chiede il cambio. Da eroe". Il Corriere della Sera va un po' controcorrente con un 7: "Soffre la marcatura spietata di Rensch, ma è lo stesso efficace". Infine è da 8 per TuttoNapoli: "Lo raddoppiano, lo scalciano più volte, ma non gli impediscono di brillare. Riesce sempre ad essere incisivo" e TMW: "Un'altra notte da predestinato. Lascia il segno segnando il gol dell'1-5".

