Le pagelle di Spalletti: "Il Napoli viaggia come una crociera e indovina i cambi"

Un'altra grande prestazione del Napoli, che vince 3-0 a Glasgow contro i Rangers nella seconda giornata del gruppo A

Un'altra grande prestazione del Napoli, che vince 3-0 a Glasgow contro i Rangers nella seconda giornata del gruppo A, e altri elogi per Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri. Per La Gazzetta dello Sport è da 7: "la sua squadra viaggia a velocità di crociera elevata. Sa quel che deve fare e ha la pazienza giusta", mentre il Corriere dello Sport gli assegna addirittura un 7,5: "Il suo Napoli vola attraverso il gioco, la sfrontatezza e un carattere da veterano". Stesso voto anche per Tuttosport: "alla solidità di una squadra che rischia poco e non si fa irretire dai rigori sbagliati da Zielinski, si unisce l'immediata efficacia dei cambi", con il Corriere della Sera che lo valuta con un 7. Per ultimo TMW, che ne esalta i meriti con un 8: "Questo Napoli ha una lucidità che non ti aspetti. Anche nei catini più infuocati, anche durante le serate in apparenza più complicate. Sfrutta tutta la rosa, ma ha le sue certezze. Il Napoli vince e diverte".

I voti:

TMW: 8

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5