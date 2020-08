Le prime pagine spagnole: "Il Barcellona vuole andare a Lisbona"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 8 agosto 2020. Dominano ovviamente i titoli sul Real eliminato e sul Barcellona che stasera sfiderà il Napoli:

Marca

"Due regali e a casa"

Apertura dedicata al Real Madrid, eliminato dalla Champions League ad opera del Manchester City che vince 2-1 in casa e condanna i Blancos all'eliminazione. Varane sbaglia su entrambi i gol, Benzema riaccende la speranza, ma Zidane non ha dato di più.

As

"Affondato"

Altra apertura dedicata al Real Madrid. Due errori evidenti di Varane condannano i Blancos ad uscire dalla Champions League ancora agli ottavi di finale. Il centrale francese da vero campione riconosce la prestazione insufficiente: "La sconfitta è mia, devo assumermi le mie colpe".

Mundo Deportivo

"Per Lisbona" e "Ko Real"

Il quotidiano apre questa mattina concentrandosi su Barcellona e Real Madrid. I blaugrana hanno sofferto per concludere 1-1 all'andata al San Paolo e vogliono mantenere il vantaggio al Camp Nou per accedere ai quarti di finale. Blancos condannati da due gravi errori di Varane che certificano l'eliminazione contro un Manchester City superiore.