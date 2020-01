Le probabili della Gazzetta: "Confermato il tridente, Conte si affida a Gagliardini"

Tutto come nelle previsioni della vigilia. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ci saranno stravolgimenti nella formazione che il Napoli manderà in campo nella sfida contro l’Inter. In difesa scelte obbligate per Gattuso con Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui in difesa. A centrocampo spazio ad Allan, Zielinski e Fabian. Confermato il tridente con Callejon a destra, Insigne a sinistra e Milik riferimento centrale.

Inter con il consueto 3-5-2 con Handanovic e trio composto da Godin, De Vrij e Skrinian. Mediana con Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi e Biraghi, in attacco la coppia Lautaro-Lukaku.