Le ragioni per cui Osimhen ha rinunciato alla Coppa d'Africa

Niente Coppa d'Africa per Victor Osimhen, che ha rinunciato alla convocazione della Nigeria. I motivi? Li spiega oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "Osimhen ha dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa, la positività al Covid-19 e la necessità di sottoporsi alla Tac di controllo dal Prof. Tartaro e il rischio di una battaglia legale tra il Napoli e la federazione nigeriana l’hanno spinto a programmare con calma il suo rientro in campo".