Lega, Dal Pino incontra ADL a Castel di Sangro: i retroscena della visita

Ieri nel ritiro del Castel di Sangro è stato ospite gradito del Napoli il presidente della Lega, Paolo Dal Pino che si è intrattenuto col presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, complimentandosi per l’organizzazione. Il ritiro in Abruzzo della squadra azzurra si concluderà sabato e in queste due settimane tutto è andato avanti in piena serenità, col rispetto delle regole imposte dal Covid. I tifosi venuti sin qui hanno potuto accedere, seppur limitati nel numero, nello stadio e anche se non ci può essere contatto diretto sono sempre stati vicini alla squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.