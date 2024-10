Libero elogia Conte: "Qualcuno gli aveva dato del bollito troppo in fretta"

"Antonio Conte è lo stesso di sempre, i vincenti non cambiano mai. Piuttosto si adattano quando la situazione lo richiede". Il quotidiano Libero oggi in edicola elogia il Napoli e il lavoro svolto in queste settimane da Antonio Conte.

L’umiliazione di Verona è stata necessaria, perché lì è partita per davvero l’era Conte. Troppo in fretta qualcuno si era lanciato a dare del “bollito” a Conte, addirittura c’era chi sghignazzava dinanzi alla sua scelta di andare a Napoli, ritenuta una sorta di ultima spiaggia. E invece Antonio non ha perso il suo tocco magico, perché un grande allenatore è così: dategli un gruppo di ragazzi seri e talentuosi e lui lo trasformerà in una squadra vera. Certo, il calendario sta dando una grossa mano, perché il Napoli ha affrontato tutte squadre abbordabili, fatta eccezione della Juve, con la quale è arrivato uno 0-0 di stima".