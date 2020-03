Libero - Se il campionato sarà annullato i club valutano trattenute stipendi

Libero oggi in edicola spiega che le società di Serie A stanno pensando a come ridurre le perdite in caso di annullamento del campionato. Tra le ipotesi c'è anche quella di mensilità trattenute ai calciatori. Si prospetta a riguardo una battaglia legale con l'Assocalciatore ma senza sacrifici il sistema rischia di affondare. Gli analisti spiegano che i club come Juventus possono rinegoziare i contratti.