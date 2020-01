Llorente non convince, i quotidiani: "Non si rende mai pericoloso, solo qualche sponda"

Gattuso gli ha dato fiducia per la prima volta dal primo minuto ma Fernando Llorente non è riuscito a ripagarla. Lo spagnolo, contro il Perugia, è stato rimandato. Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Non si rende mai pericoloso. Utile per far salire la squadra su qualche palla lunga".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Non riesce a uscire dalle linee o a farsi raggiungere. Lo accerchiano, lo strattonano ma è comunque pallido".

Voto 5.5 per Il Mattino: "Più centroboa che centravanti. Si piazza lì in mezzo e cerca di calamitare su di sé tutti i palloni. Arranca un po' ma confeziona qualche buona sponda".

Voto 5 per Tuttosport: "C’entra poco con il gioco di Gattuso, perciò il direttore Giuntoli è in cerca di una collocazione".