Lookman 'in fuga', l'Atalanta valuta la stangata: possibili sanzioni per il nigeriano

Situazione tesa in casa Atalanta attorno ad Ademola Lookman. L’esterno offensivo nigeriano non si è presentato ieri al centro sportivo di Zingonia, senza presentare certificati medici né richiedere permessi ufficiali. Un’assenza pesante che non è passata inosservata e che aggiunge ulteriore tensione a un quadro già delicato, con l'Inter in pressione sul calciatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bergamasco non ha adottato nell’immediato provvedimenti ufficiali, ma la dirigenza valuterà attentamente la situazione nelle prossime ore. Non si escludono, infatti, possibili sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore, sempre più al centro di un braccio di ferro con la società.