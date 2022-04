Lotito attacca Sarri: "Ma perchè non spazzate mai il pallone", lui replica: "Se non ti sta bene riprendi Pioli"

Clima teso in casa Lazio tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, quando sembrava tutto fatto per il rinnovo del tecnico

Clima teso in casa Lazio tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, quando sembrava tutto fatto per il rinnovo del tecnico. Il Messaggero oggi in edicola racconta di un accesso confronto tra i due dopo la sconfitta di domenica: "Dopo il ko contro il Milan subito nei minuti di recupero. Lotito, scendendo negli spogliatoi, non ha resistito alla tentazione di dire la sua: "Non capisco perché non spazzate mai il pallone".

Più volte Sarri ha sottolineato che il presidente biancoceleste è sempre stato presente, ma senza mai scavalcare i ruoli. Eppure stavolta è andata diversamente: "Avete visto il Milan? Mica è vietato lanciare", ha aggiunto il patron. Un’entrata a gamba tesa che ha scatenato la reazione del tecnico: "Questo è il mio calcio. Se non ti sta bene, riprendi Pioli".