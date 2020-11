Lozano, altra serata negativa. Per i quotidiani è da 5: "Mai pericoloso e rischia di commettere rigore"

Brutta prova di Hirvin Lozano contro il Sassuolo. Il messicano è stato bocciato dai quotidiani. Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Comincia puntando l'uomo e cercando la giocata. Intenzioni che restano tali". Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Mai pericoloso e rischia anche un fallo da rigore". Voto 5 per il Corriere della Sera.