Lozano, contatti costanti col Messico: il Chucky spera di farcela per il campionato

Dopo lo spavento per il colpo subito, ora c'è voglia di conoscere i tempi di recupero. Lo staff medico del Napoli è in continuo contatto con quello del Messico, Lozano ha rimediato un trauma non commotivo all’occhio sinistro, probabilmente dovrà fermarsi per poco più di un mese. Il Chucky spera di rientrare per l’inizio del campionato. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.