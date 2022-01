Lozano finalmente negativo: il Napoli vuole portarlo in panchina già con la Fiorentina

Nella giornata di ieri la bella notizia: dopo ben 14 giorni Hirving Lozano è guarito dal Covid-19. Oggi di rientro in Italia, l'ex PSV potrebbe andare subito in panchina domani con la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport: "È negativo e atteso a Napoli oggi, invece, Lozano, bloccato in Messico dal Covid sin dal 28 dicembre: il piano è di metterlo immediatamente a disposizione di Spalletti almeno per la panchina".