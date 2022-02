Lozano ko, CdM ricorda: "Mertens out tre mesi dopo operazione alla spalla"

Si discute dei tempi di recupero per Hirving Lozano dopo l'infortunio in Nazionale, ma c'è un precedente recente e lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Mertens il 5 luglio scorso si è sottoposto ad un’operazione per la stabilizzazione della spalla sinistra, è tornato in campo il 3 ottobre a Firenze. L’esempio di Dries è fondamentale per capire quanto sarà importante accertarsi se sia necessario o meno l’operazione, in molti casi basta il trattamento conservativo che comunque prevede l’immobilizzazione per alcune settimane e poi un percorso riabilitativo".