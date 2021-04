Lozano manda segnali: condizione ritrovata, ma è ancora in ballottaggio

Hirving Lozano è stato il trascinatore del Napoli nel periodo di maggiore emergenza, poi a metà febbraio s'è fermato contro la Juventus e non è ancora tornato al suo livello. Ma la condizione c'è, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Lozano ha trascinato il Napoli a lungo prima di fermarsi più di un mese a causa dell’infortunio. L’assist ad Osimhen per il gol del 5-2 contro la Lazio è una traccia della condizione ritrovata, il ballottaggio con Politano è un segnale di gradita abbondanza".