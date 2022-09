Lozano punta al Liverpool: le condizioni del Chucky

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle condizioni del messicano dopo l'infortunio subito contro la Lazio.

Hirving Lozano, nessuna frattura: può farcela per il Liverpool. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle condizioni del messicano dopo l'infortunio subito contro la Lazio.

"Un po' di riposo dopo la vittoria di sabato con la Lazio e la terza partita in sei giorni: meritatissimo, d'accordo, ma ora si ricomincia al volo senza perdere un istante utile. Il Napoli ha sospeso gli allenamenti per 24 ore: domenica libera e via, relax fisico e mentale alla vigilia della prima di Champions in programma mercoledì alle 21 con il Liverpool al Maradona. La ripresa è per oggi, manco a dirlo, al centro sportivo di Castel Volturno: da valutare le condizioni di Lozano, reduce dal trauma cranico rimediato all'Olimpico ma mica rassegnato a saltare la notte magica con i Reds".