Lozano, quanti infortuni in nazionale! E' la quinta volta che va ko col Messico

La storia di Hirving Lozano con la sua nazionale, quel Messico di cui è idolo, non è una storia d'amore, paradossalmente. A scriverlo è Tuttosport: "Si può dire che Lozano non sia fortunato con la sua nazionale, per tutta una serie di ko. Il più grave nello scorso mese di luglio: Lozano sempre in nazionale subì un infortunio nello scontro fortuito con il portiere di Trinidad e Tobago. Fu costretto all’operazione per ridurre la frattura sull’arcata sopracciliare e rischiò pure di perdere un occhio. Ma la lista degli incidenti è lunga. Un problema al gomito ad ottobre 2017, poi alla testa a gennaio 2019, quindi ad aprile fu costretto a stare fuori per due mesi a causa di un incidente al ginocchio, quindi una contusione nell’agosto prima che arrivasse a Napoli".