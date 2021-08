Lozano torna titolare? Spalletti ha un dubbio, ma ha ricevuto riscontri positivi

Chi sarà il centravanti contro il Genoa? Uno tra Lorenzo Insigne e Hirving Lozano o Andrea Petagna? Luciano Spalletti ha un dubbio legato alle condizioni del Chucky, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Gli unici dubbi riguardano le condizioni fisiche di Lozano che ha cominciato tardi la preparazione in agosto e ancora non è al meglio. Ma negli ultimi giorni i riscontri sono stati positivi".