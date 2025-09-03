Lucca o Hojlund dal 1' a Firenze? Lorenzo ha un vantaggio da sfruttare

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, dicevamo, il Napoli andrà in scena sabato 13 settembre al Franchi contro la Fiorentina e la sfida tra i nuovi amici Hojlund-Lucca entrerà pian piano nel vivo. Sul Corriere dello Sport ci si proietta al ritorno del campionato ed al ballottaggio in attacco tra il nuovo arrivato dal Manchester e l'ex Udinese.

"A oggi, l’idea è che toccherà ancora a Lorenzo completare la formazione dal primo minuto, con il collega pronto a saltare sulla partita in corsa. Un’idea, certo, ma non esattamente campata in aria: Lucca non è stato convocato in Nazionale da Gattuso, è già dentro il meccanismo dal primo ritiro a Dimaro e da oggi alla ripresa comincerà a lavorare con il gruppo; Rasmus, invece, è all’opera con la Danimarca e non si presenterà a Castel Volturno prima di martedì o mercoledì prossimi".