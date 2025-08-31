Lucca rimandato dai quotidiani: "Forse troppa pressione? Non incide e non dialoga"

Dopo un debutto positivo contro il Sassuolo, Lorenzo Lucca non si ripete nella seconda giornata contro il Cagliari. L'attaccante ex Udinese viene bocciato dai quotidiani, a cominciare da La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 5 in pagella: "Non arriva in acrobazia su due inviti di Spinazzola, poi ci prova da fuori, senza convinzione. Troppa pressione, forse. Rimandato". Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "I compagni lo cercano per le sponde, prova a lavorare di fisico ma è poco preciso, non incide, non dialoga con la squadra e rimanda l'appuntamento con il gol".

La pioggia di 5 continua, anche Il Mattino gli assegna lo stesso voto: "Poco fumo e pure poco arrosto. Il duello con Mina è fisicamente notevole: il centravanti è più autorevole nell'andare a chiedere palla e soprattutto a destare il movimento verso l'area di rigore. I movimenti non sembrano ancora collaudati, soffre nella ricerca della posizione giusta". Infine si accoda anche Tuttosport: "Qualche strappo e nulla più".