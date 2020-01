"Lui tifa Napoli? Noi no!" bufera social per una frase di Sarri al San Paolo

Sui social non si parla d'altro. Di quella frase detta a fine partita che ha scatenato le polemiche. "Se devo perdere, meglio a Napoli". Poche parole, ma sincere, che i tifosi della Juventus non hanno gradito. L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia il malessere dei sostenitori bianconeri per il ko del San Paolo ma, soprattutto, per quanto dichiarato dall'allenatore toscano al termine dell'incontro. "Evidentemente non ha capito dov'è" scrive qualcuno. "I tifosi della Juve meritano rispetto. Lui tifa Napoli? Noi no!" alcune delle frasi più comuni che si possono leggere sul web. Per una polemica destinata a proseguire anche nei prossimi giorni.