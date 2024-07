Lukaku, affare annunciato: vuole Conte e si allena da solo per arrivare già pronto

vedi letture

Nel momento in cui Osimhen sarà ceduto, allora il ds Manna potrà chiudere l'affare annunciato: Romelu Lukaku con il Chelsea.

Il Napoli è sempre in attesa di sistemare la questione centravanti. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è in atto la trattativa con il Paris Saint Germain per la cessione di Victor Osimhen, per il quale il club azzurro continua a chiedere una cifra molto vicina ai 130 miioni della clausola, mentre i francesi chiedono un forte sconte.

Una volta sistemata la cessione del nigeriano, il Napoli potrà subito chiudere per il suo erede Lukaku: "Nel momento in cui Osimhen sarà ceduto, allora il ds Manna potrà chiudere l'affare annunciato: Romelu Lukaku con il Chelsea. Una storia già scritta, anche perché Rom non vede l'ora di ritrovare Conte e si sta già allenando da solo, in vacanza, per farsi trovare pronto".