Lukaku azienda in movimento, muove soldi e masse: ha il doppio dei follower del Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega perché Lukaku non è ancora in Italia per le visite mediche con il Napoli: "L'attaccante belga è in Belgio dalla famiglia e aspetta il sì del suo agente Federico Pastorello per imbarcarsi sul primo volo per Roma, svolgere le visite mediche e correre a Napoli ad abbracciare Conte. A rallentare l'operazione, dopo l'accordo tra i club per 30 milioni di euro più il 30 per cento della futura rivendita, c'è il solito scoglio dei diritti d'immagine che la societa vuole per sé.

Nulla di insuperabile, ma per uno come Lukaku la questione è piuttosto complicata anche per via delle tantissime sponsorizzazioni: Romelu è un'azienda in movimento, muove soldi e masse, presta il volto a campagne pubblicitarie. E sempre stato un suo punto di forza, non a casa anche i contatti social hanno numeri fuori dal comune. Per dire, Big Rom ha quasi il doppio dei follower del Napoli".