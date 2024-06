Lukaku, c'è l'assist fiscale al Napoli sull'ingaggio: la situazione

Così scrive il Corriere dello Sport scrive sull'attaccante belga

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku, c’è ancora l’assist fiscale: l’obiettivo in azzurro continuerebbe a usufruire del decreto crescita. Così scrive il Corriere dello Sport scrive sull'attaccante belga: "Romelu Lukaku, anni 31, guadagna al Chelsea circa dieci milioni a stagione fino al 2026. Tanti, troppi per molti club italiani. Uno stipendio elevato anche per le valutazioni del Napoli. Eppure la società di De Laurentiis pensa comunque al pupillo di Conte per l’attacco del futuro.

Un motivo in più per riflettere sull’eventuale colpo è la possibilità di usufruire del Decreto Crescita proprio come aveva fatto la Roma che lo aveva prelevato in prestito secco la scorsa estate. Un’opportunità di mercato potendo contare su sgravi fiscali che ridurrebbero notevolmente la cifra lorda dello stipendio".