Lukaku, che impatto! Al Napoli ha già stabilito un primato: il dato

Chi si sarebbe aspettato un impatto simile da parte di Romelu Lukaku al Napoli? Da quando è sceso in campo per la prima volta in maglia azzurra, il 31 agosto contro il Parma, il centravanti belga ha messo a segno ben tre gol e realizzato quattro assist in cinque gare. Numeri che gli valgono già un record, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Il suo impatto è stato notevole, nonostante la condizione atletica non sia ancora quella dei giorni migliori. Di certo è in crescita. E comunque ha già stabilito un primato: negli ultimi vent’anni, nessuno è riuscito a partecipare a tante azioni gol quanto lui nelle prime cinque partite giocate con il Napoli in campionato (7 in totale, 3 gol e 4 assist)".