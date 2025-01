Lukaku, pioggia di 7 dai quotidiani: "Gli bastano due azioni per incidere, macchinoso ma utile"

Altro giro, un'altra partita in cui Romelu Lukaku mette la sua firma. Anzi, una doppia firma: prima l'assist per Neres, poi la rete da calcio di rigore per il 2-0. E dai quotidiani piovono elogi, a cominciare dal Corriere dello Sport che lo premia con un 7,5 in pagella: "Se una volta entrava in nove azioni su dieci, oggi gliene bastano un paio per lasciare il segno, una volta nella sponda essenziale per Neres e l’altra per trasformare il rigore del 2-0". Mezzo punto in meno da Tuttosport: "Minimo sforzo, massimo risultato. Un tempo da comparsa in cui fa però una sponda per il gol annullato; poi batte De Gea dal dischetto".

Anche per Il Mattino la prova del centravanti del Napoli è da 7: "Spiana la strada al vantaggio di Neres e raddoppia dagli undici metri, segnando il settimo sigillo in stagione e riscattando l'errore dal dischetto contro il Venezia. Fa a sportellate con Comuzzo ed entra nell'azione del vantaggio azzurro". Solo 6,5 invece è il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Gioca quasi solo con le spalle alla porta, ma lo fa bene e così fa da catapulta per Neres che segna. Trasforma con sicurezza il rigore. Sempre macchinoso, ma utile".

Infine il giudizio di TMW: "Avere uno sbarbatello come Comuzzo che ti ringhia contro senza paura non è affar semplice. Lui pazienta e alla prima occasione buona, colpisce".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7

Tuttonapoli.net: 7